Шість кращих електромобілів перевірили на енергоефективність та витривалість.

Експерти видання Мotor1 з Італії вирішили перевірити показники запасу ходу шести популярних електрокарів, аби раз і назавжди поставити крапку у суперечках, чиї виміри точніші.

Запас автономного ходу для електрокара є однією з найважливіших характеристик. Автовиробник заявляє, що нова модель здатна проїхати на одному заряді Х кілометрів. Европейські тести показують, що це Х-20, американські, що Х-25, а японські – Х+5. Кому вірити? Річ у тім, що усі відповіді можуть бути вірними. Усе залежить від умов тестування. А для порівняння необхідно для усіх машин створити однакові умови. Саме це і зробили журналісти італійського Мotor1.

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Учасники тесту представляють практично усі класи машин: є маленький smart EQ fortwo, компактний хетчбек Renault Zoe та хетч гольф-класу Nissan Leaf. Честь електричних кросоверів відстоюють Hyundai Kona Electric та Jaguar I-Pace. Тест був би неповним без Tesla Model S.

Результати перевірки виявились такими: найбільш енергоефективною моделлю серед учасників тесту став Hyundai Kona Electric, котрий на 100 кілометрів шляху витрачає лише 13,1 кВт*год енергії, тоді як важкий Jaguar спалює при такому пробігу має вдвічі більше енергії.

Максимальний же запас ходу серед шести перевірених електрокарів показав седан Tesla Model S, вкотре довівши, що Ілон Маск не дарма їсть свій хліб з маслом. Його машини таки багато у чому кращі.

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Останні цифри – це порівняння показників автономного пробігу, отриманих за результатами тесту (зліва), WLTP (центр) та NEDC (праворуч).

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