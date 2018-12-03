У Каліфорнії поліцейські затримали чоловіка, який трохи перебравши, включив автопілот і заснув за кермом Tesla Model S.

Інцидент стався близько 3:30 на шосе 101. Правоохоронці помітили автомобіль, який рухався зі швидкістю 112 км/год, при цьому, коли вони порівнялися з Tesla, то зрозуміли, що водій міцно спить.

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Чоловік ні на що не реагував. Тому, щоб зупинити автопілот поліцейським довелося включити аварійні вогні, і їхати перед електромобілем поступово знижуючи швидкість. Таким чином, поліцейська машина і Tesla їхали сім хвилин і подолали 11 кілометрів, поки автопілот не зупинився.

Уже після повної зупинки копи змогли розбудити чоловіка і з'ясували, що порушником є ​​член Комітету Лос-Альтос з міського планування 45-річний Олександр Самеко. Він пройшов тест на алкогольне сп'яніння, який виявився позитивним. Після цього поліцейські заарештували порушника і забрали до відділку.