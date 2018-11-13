Це найкраще, що можна отримати від баварського седана третьої серії.

BMW показала найпотужнішу версію 3 Серії – M340i 2020 модельного року разом з офіційною інформацією.

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Під капотом M340i місце посяде 3-літровий турбований 6-циліндровий двигун, що продукує 382 кінські сили потужності. За оцінками BMW, седан M340i xDrive вистрілюватиме до першої сотні за 4,2 секунди. Це аж на 0,4 секунди швидше за нинішню модель. Сполучатиме двигун з шасі 8-ступенева автоматична трансмісія з функцією launch control.

Фото: 2020 BMW M340i / BMW

У комплект M Sport входять електронне блокування заднього диференціалу, при чому як для задньопривідних, так і для повнопривідних моделяей M340i. Комплект також включає модернізовані гальма.

Живу машину покажуть за два тижні у Лос-Анджелесі. Старт продажів намічений на липень 2019 року.

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