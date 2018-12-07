Потерпілий вижив, однак відео з місця події – не для людей зі слабкими нервами.

Жахлива пригода трапилась посеред білого дня у центрі Лос-Анджелеса в США: бездомний (імовірно) штовхнув перехожого під колеса вантажівки.

Телеканал ABC7 повідомляє, що відео, зняте вуличною камерою спостереження допомогло затримувати підозрюваного – чоловіка у яскраво-зеленій куртці.

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На відео можна побачити, що зловмисник якийсь час сидить на зупинці громадського транспорту, жебраючи в перехожих. Раптово він підводиться з місця і наближається до чергового пішохода, що йде тротуаром, розмовляючи по телефону. Невідомий штовхає чоловіка на проїжджу частину прямо під колеса вантажівки, спокійно піднімає телефон жертви та крокує геть.

Того ж дня місцеві пожежники помітили на вулиці чоловіка, дуже схожого на зловмисника, простежили за ним і повідомили поліцейським про його місцезнаходження. Наразі підозрюваного затримано і розпочато слідство.

Попередження: відео містить кадри, що можуть бути небезпечними для емоційно вразливих глядачів:



Потерпілий отрмиав серйозні травми – в нього зламано кілька ребер та розірвано легені, однак його життю наразі нічого не загрожує.

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