Він відправиться у антарктичну експедицію разом з князем королівства Монако Альбером II.

Компанія Venturi Automobiles з Монако представила унікальний електричний всюдихід для полярників під назвою Antarctica.

Також цікаво: Наступного року стартує жіноча "Формула"

Venturi більше відома як учасник чемпіонату Формула-E. Презентація всюдихода Antarctica відбулась в палаці правлячого князя Монако Альбера II, котрий і виступив ініціатором проекту.



Фото: презентація Venturi Antarctica у королівському палаці Монако / пресс-служба королівського дому Монако

Князь Альбер наступного року вирушить у кілька показових експедицій історичними місцями планети, а пізніше Venturi Antarctica та нідерландські вчені Едвін і Лінзбет тер Велді вирушать на ньому на Південний Полюс.

Venturi Antarctica позиціонується як перша машина з нульовим рівнем шкідливих викидів, здатна пересуватися в умовах екстремально низьких температур, до -50 градусів за Цельсієм. Гусеничний позашляховик оснащений парою електричних моторів з сумарною віддачею у 163 кінські сили. Всюдихід здатен рухатись з максимальною швидкістю до 25 кілометрів на годину. А от запас ходу у всюдихіда – бульш, ніж скромний і становить усього 45 км.

Також цікаво: Pininfarina дала своєму первістку ім'я Battista