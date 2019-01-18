У 2018 році українці придбали 5,3 тис. електромобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

У структурі первинного ринку автомобілів, що працюють виключно на електротязі, продовжують домінувати машини з пробігом, частка яких склала 83,5%.

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При цьому варто відзначити, що динаміка попиту на нові електромобілі показала більш високий результат, ніж на старі авто. Якщо первинні реєстрації вживаних електромобілів виросли вдвічі, то той же показник за новими авто збільшився в 2,2 раза.

Найпопулярнішим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf, який охопив 64% первинного ринку авто на електротязі. За рік українську прописку отримали 3378 автомобілів цієї моделі. З цієї кількості 94% машин були з закордонним пробігом.

Друге місце українці віддали BMW i3, придбавши 352 цих авто, з яких 69% – старі.

Третій результат у Tesla Model S – 259 шт. (64% авто з пробігом).

На четвертому місці Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 168 шт. (76% авто з пробігом).

Замикає лідерську п’ятірку Renault Zoe – 142 шт. (84% авто з пробігом).