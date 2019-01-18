В 2018 году украинцы приобрели 5,3 тыс. электромобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

В структуре первичного рынка автомобилей, работающих исключительно на электротяге, продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых составила 83,5%.

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При этом стоит отметить, что динамика спроса на новые электромобили показала более высокий результат, чем на старые авто. Если первичная регистрация б/у электромобилей выросла вдвое, то тот же показатель по новым авто увеличился в 2,2 раза.

Самым популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf, который охватил 64% первичного рынка авто на электротяге. За год украинскую прописку получили 3378 автомобилей этой модели. Из этого количества 94% машин были с зарубежным пробегом.

Второе место украинцы отдали BMW i3, приобретя 352 этих авто, из которых 69% – старые.

Третий результат у Tesla Model S – 259 шт. (64% авто с пробегом).

На четвертом месте Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 168 шт. (76% авто с пробегом).

Замыкает лидерскую пятерку Renault Zoe – 142 шт. (84% авто с пробегом).