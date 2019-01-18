Новинка має поповнити модельний ряд виробника у 2020 році.

Анонсований ще минулого року, перший електричний кросовер Volkswagen починає окреслюватись у деталях. Наразі відомі габарити майбутньої моделі, приблизний автономний пробіг, а тепер і його стилістика та назва.

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Фото: дизайнерський скетч концепта електричного кросовера Volkswagen T-Rug / Volkswagen

VW має твердий намір до 2025 року стати найбільшим виробником електрокарів у світі. Для цього вже чимало зроблено і ще більше потрібно зробити. Сьогодні ж електричні новинки німецького бренду лише починають вимальовуватись на обрії. Так, цей кросовер, представлений на офіційних ескізах від виробника, повинен з’явитись у 2021 році.

Якщо вірити малюнкам, новий T-Rug (назва може змінитись) буде готовий до атаки бездоріжжя, хоча навряд чи можна говорити про справжні позашляхові властивості автомобіля, на якому форсування броду може обернутись тотальною поламкою. Адже вода й електрика погано поєднуються між собою.



Фото: ескіз салона Volkswagen T-Rug / Volkswagen

Всередині концептуального T-Rug можна помітити Z-подібну цифрову панель приладів, суміщену з екраном мультимедійної системи та лаконічне оформлення з яскравими кольоровими акцентами. Нічого такого, що сьогодні не можна було б втілити у серійному автомобілі.

Та чи піде кросовер у серію – поки неясно. Принаймні офіційні джерела повідомляють, що остаточне рішення про виробництво T-Rug ще не затверджено. Якщо ж автомобіль все-таки дійде до конвеєру, платформою для нього стане модифікована фірмова MEB. За попередніми данними кросовер пропонуватиметься у тридверному та п’ятидверному кузовах. Довжина першої версії – близько 4,5 метрів, а більшої – 4,85. Передбачається, що “Ті-Раг” буде здатен долати до 600 км на одному заряді.

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