Новинка должна пополнить модельный ряд производителя в 2020 году.

Анонсированный еще в прошлом году, первый электрический кроссовер Volkswagen начинает очерчиваться в деталях. Сейчас известны габариты будущей модели, примерный автономный пробег, а теперь и его стилистика и название.

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Фото: дизайнерский скетч концепта электрического кроссовера Volkswagen T-Rug / Volkswagen

VW твердо намерен к 2025 году стать крупнейшим производителем электрокаров в мире. Для этого уже немало сделано и еще больше нужно сделать. Сегодня же электрические новинки немецкого бренда только начинают вырисовываться на горизонте. Да, этот кроссовер, представленный на официальных эскизах от производителя, должен появиться в 2021 году.

Если верить рисункам, новый T-Rug (название может измениться) будет готов к атаке бездорожья, хотя вряд ли можно говорить о настоящих внедорожных свойствах автомобиля, на котором форсирование брода может обернуться тотальной поломкой. Ведь вода и электричество плохо сочетаются между собой.



Фото: эскиз салона Volkswagen T-Rug / Volkswagen

Внутри концептуального T-Rug можно заметить Z-подобную цифровую панель приборов, совмещенную с экраном мультимедийной системы и лаконичное оформление с яркими цветными акцентами. Ничего такого, что сегодня нельзя было бы воплотить в серийном автомобиле.

Но пойдет ли кроссовер в серию – пока неясно. По крайней мере официальные источники сообщают, что окончательное решение о производстве T-Rug еще не утверждено. Если же автомобиль все-таки дойдет до конвейера, платформой для него станет модифицированная фирменная МЭВ. По предварительным данным кроссовер будет предлагаться в трехдверном и пятидверном кузовах. Длина первой версии – около 4,5 метров, а в большей – 4,85. Предполагается, что “Ти-Раг” будет способен преодолевать до 600 км на одном заряде.

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