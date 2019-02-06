Корейский кроссовер будет конкурировать с Cupra Ateca, Audi SQ5 и VW T-Roc R.

Представитель компании Hyundai официально подтвердил выпуск заряженной версии Tucson N. С этим кроссовером производитель надеется серьезно усилить свою гамму “горячих” моделей.

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Новый Tucson, получивший приставку N, будет иметь под капотом двигатель на 345 лошадок. Это позволит автомобилю развивать скорость в 100 км/ч меньше чем шесть секунд, сообщает Auto Express. Вероятно, увидеть автомобиль сможем в Женеве.

Отметим, что флагманом N-линейки Tucson будет до выхода гибридного суперкара Hyundai, который намерен соревноваться с Porsche и Ferrari.

Обычный Hyundai Tucson доступен в Украине с парой бензиновых двигателей 1.6 T-GDi на 177 л. с. и 2.0 Nu на 155 л. с., а также дизельным двухлитровым мотором мощностью в 186 л. с.

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