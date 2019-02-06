Корейський кросовер буде конкурувати з Cupra Ateca, Audi SQ5 та VW T-Roc R.

Представник компанії Hyundai офіційно підтвердив випуск зарядженої версії Tucson N. З цим кросовером виробник сподівається серйозно посилити свою гаму “гарячих” моделей.

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Новий Tucson, який отримав приставку N, матиме під капотом двигун на 345 конячок. Це дозволить автомобілю розвивати швидкість у 100 км/год менше ніж шість секунд, повідомляє Auto Express. Ймовірно, побачити автомобіль зможемо у Женеві.

Відзначимо, що флагманом N-лінійки Tucson буде до виходу гібридного суперкара Hyundai, який має намір змагатися з Porsche і Ferrari.

Звичайний Hyundai Tucson доступний в Україні з парою бензинових двигунів 1.6 T-GDi на 177 к.с. та 2.0 Nu на 155 к.с., а також дизельним дволітровим мотором потужністю у 186 к.с.

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