Це буде гарячий кросовер під назвою Viziv Adrenaline.

На автосалоні у Женеві компанія Subaru представить новий концепт кросовера Viziv Adrenaline. Він може бути прообразом нової моделі з індексом STI.

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Тізер від виробника демонструє компактний тридверний кросовер зі значним дорожнім просвітом. З попередніми концептами серії Viziv (фірмовий аналог позначення Vision у інших виробників) новий концепт споріднений світлодіодними фарами C-подібної форми.



Фото: концепт Subaru Viziv Tourer / autoblog.com

У концепта не видно бічних дзеркал, замість них обабіч видніються смужки камер. Лобове скло машини має незвичайну шестикутну форму, а в опуклому капоті Viziv Adrenaline видніються вирізи, що можуть означати наявність двигуна внутрішнього згоряння. Рельєфні крила і боки надають кросоверу хвацького вигляду спортивного баггі.

Adrenaline у назві моделі натякає на зв’язок зі спортом, тож не виключено, що перед нами прообраз майбутньої новинки у лінійці STI. Не виключено, що автомобіль стане новим WRX STI або WRX Wagon.

Усі крапки над “і” компанія Subaru має розставити 5 березня на Женевському автосалоні, де концепт Subaru Viziv Adrenaline дебютує разом з двома новими гібридними двигунами e-Boxer.

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