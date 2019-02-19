Это будет горячий кроссовер под названием Viziv Adrenaline.

На автосалоне в Женеве компания Subaru представит новый концепт кроссовера Viziv Adrenaline. Он может быть прообразом новой модели с индексом STI.

Также интересно: Новый Ford Focus ST предложил больший выбор

Тизер от производителя демонстрирует компактный трехдверный кроссовер со значительным дорожным просветом. С предыдущими концептами серии Viziv (фирменный аналог обозначения Vision у других производителей) новый концепт родственен светодиодными фарами C-образной формы.



Фото: концепт Subaru Viziv Tourer / autoblog.com

В концепта не видно боковых зеркал, вместо них вдоль виднеются полоски камер. Лобовое стекло машины имеет необычную шестиугольную форму, а в выпуклом капоте Viziv Adrenaline виднеются вырезы, которые могут означать наличие двигателя внутреннего сгорания. Рельефные крылья и стороны придают кроссоверу лихого вида спортивного багги.

Adrenaline в названии модели намекает на связь со спортом, поэтому не исключено, что перед нами прообраз будущей новинки в линейке STI. Не исключено, что автомобиль станет новым WRX STI или WRX Wagon.

Все точки над "ё" компания Subaru должна расставить 5 марта на Женевском автосалоне, где концепт Subaru Viziv Adrenaline дебютирует вместе с двумя новыми гибридными двигателями e-Boxer.

Также интересно: Subaru выведет на рынок новый Outback уже в этом году