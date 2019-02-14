Новая Legacy уже здесь. Добавьте ей немного клиренса и багажник – вот вам и новый Outback.

Новое поколение Subaru Outback дебютирует уже в этом году такую информацию подтвердил американскому изданию Car and Driver представитель компании Доминик Инфанте.

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Outback всегда использовал платформу Legacy и в новом поколении пойдет традиционным путем. Совсем недавно, вслед за новым Forester, было представлено седьмое поколение “Легаси”, поэтому появление обновленного Аутбэк было лишь вопросом времени.

Сейчас стало известно, что новинка появится на публике до конца текущего года и даже поступит в продажу в США до конца года. Европейским покупателям, скорее всего, придется подождать немного дольше. Особенно учитывая резкое падение объемов производства Subaru.

Новый Subaru Outback 2020 традиционно получит платформу вместе с силовыми агрегатами от Legacy. Это означает, что базовым для модели станет 182-сильный атмосферный оппозитник 2.5, а на вершине линейки будет 260-сильный турбо-мотор от Subaru Ascent. Все моторы будут сочетаться с вариатором.

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