Нова Legacy вже тут. Додайте їй трохи кліренсу та багажник – от вам і новий Outback.

Нова генерація Subaru Outback дебютує вже цього року, таку інформацію підтвердив американському виданню Car and Driver представник компанії Домінік Інфанте.

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Outback завжди використовував платформу Legacy і у новому поколінні піде традиційним шляхом. Зовсім недавно, слідом за новим Forester, було представлено сьоме покоління “Легасі”, тож поява оновленого Аутбек була лише питанням часу.

Нині стало відомо, що новинка з’явиться на публіці до кінця поточного року і навіть надійде у продаж в США до завершення року. Європейським покупцям, скоріш за все, доведеться зачекати трохи довше. Особливо враховуючи різке падіння обсягів виробництва Subaru.

Новий Subaru Outback 2020 традиційно отримає платформу разом з силовими агрегатами від Legacy. Це означає, що базовим для моделі стане 182-сильний атмосферний опозитник 2.5, а на вершині лінійки буде 260-сильний турбо-мотор від Subaru Ascent. Усі мотори будуть поєднуватись з варіатором

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