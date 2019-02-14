Прем'єра новинки відбудеться на автосалоні у Женеві.

Дизайнерські ескізи від Audi дозволяють побачити, що автовиробник приготував для дебюту у Швейцарії. перед нами малюнок компактного електричного паркетника Q4 e-tron.

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Зовні новачок виглядає схожим на решту сучасних Audi та “і-тронів” – передня частина нагадує флагманський Q8. При цьому радіаторна решітка – не “глуха”, як у багатьох нинішніх електрокарів. У нижній частині бампера розміщено світловий напис e-tron – це характерна риса електрокарів “Ауді”.

Фото: ескіз електричного Audi Q4 e-tron / Audi

Інформації про силову установку виробник не розкрив. Не виключено, що Q4 e-tron отримає електропривід від серійного e-tron, що складається з двох моторів загальною потужністю у 360 кінських сил і 561 Нм крутного моменту. Запас ходу на одній зарядці у нового кросовера повинен скласти не менше 400 кілометрів за циклом WLTP.

Разом з зовнішністю, Audi показала і внутрішній простір концепта Q4 e-tron. Схоже, що всередині новинка матиме мінімалістичний дизайн та три сенсорних панелі: приладову, мультимедійну та додаткову на центральному тонелі. Концепція організації простору нагадує про гранд-турер e-tron GT.

Прем'єра концепту Q4 e-tron відбудеться на автосалоні в Женеві, а серійну версію моделі зможемо побачити наприкінці 2020 року.

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