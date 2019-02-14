Премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве.

Дизайнерские эскизы от Audi позволяют увидеть, что автопроизводитель приготовил для дебюта в Швейцарии. перед нами рисунок компактного электрического паркетника Q4 e-tron.

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Внешне новичок выглядит похожим на остальные современные Audi и ”и-тронов" – передняя часть напоминает флагманский Q8. При этом радиаторная решетка – не “глухая”, как у многих нынешних электрокаров. В нижней части бампера находится световой надпись e-tron – это характерная черта электрокаров “Ауди”.

Фото: эскиз электрического Audi Q4 e-tron / Audi

Информацию о силовой установке производитель не раскрыл. Не исключено, что Q4 e-tron получит электропривод от серийного e-tron, который состоит из двух моторов общей мощностью в 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. Запас хода на одной зарядке у нового кроссовера должен составить не менее 400 километров по циклу WLTP.

Вместе с внешностью, Audi показала и внутреннее пространство концепта Q4 e-tron. Похоже, что внутри новинка будет иметь минималистичный дизайн и три сенсорных панели: приборную, мультимедийную и дополнительную на центральном тоннеле. Концепция организации пространства напоминает о гранд-турер e-tron GT.

Премьера концепта Q4 e-tron состоится на автосалоне в Женеве, а серийную версию модели сможем увидеть в конце 2020 года.

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