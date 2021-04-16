Верховная Рада приняла новые правила растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Когда закон вступит в силу, можно будет легализовать машины, которые уже давно находится на территории Украины.

Закон начнет действовать через месяц после официальной публикации (но перед этим его еще должен подписать Президент). В среднем легализация одного автомобиля должна обойтись от одной до трех тысяч евро.

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Для прохождения процедуры легализации нужно подготовить все необходимые документы. По крайней мере надо иметь подтверждение о снятии с регистрации в стране где автомобиль был “прописан”. Также нужно иметь договор купли-продажи или другой документ который определяет смену владельца. Тем, кто хочет воспользоваться нормами нового закона стоит начинать действовать уже сейчас.

В общем, сама процедура растаможивания может начаться где-то через полтора-два месяца – то есть с конца мая – начала июня 2021 и длится полгода – то есть до конца 2021 года.