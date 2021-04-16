Верховна Рада прийняла нові правила розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Коли закон вступить в силу, можна буде легалізувати машини, які вже давно знаходиться на дорогах України.

Закон почне діяти через місяць після офіційної публікації (але перед цим його ще повинен підписати Президент). В середньому легалізація одного автомобіля має обійтись від однієї до трьох тисяч євро.

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Для проходження процедури легалізації потрібно підготувати усі необхідні документи. Принаймні треба мати підтвердження про зняття з реєстрації в країні, де автомобіль був “прописаний”. Також потрібно мати договір купівлі-продажу, або інший документ, який визначає зміну власника. Тим, хто хоче скористатись нормами нового закону, варто починати діяти вже зараз.

Загалом, сама процедура розмитнення може розпочатись десь через півтора-два місяці – тобто з кінця травня – початку червня 2021 року і тривати півроку – тобто до кінця 2021 року.