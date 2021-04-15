Верховна Рада в другому читанні та остаточно прийняла закон про пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах, які вже знаходяться в Україні.
Після недовгого обговорення та відхилення правок нардепів, які не були прийняті профільним комітетом на минулому тижні, народні депутати прийняли Закони "Про внесення змін до податкового кодексу"… за номерами 4643-Д, які передбачають пільгове оподаткування автомобілів, які були незаконно ввезені на території Україну та їздять на європейських номерах. "За" проголосувало" 235 народних депутатів.
Також 237 голосами "за" прийняли додатковий до нього законопроект "Щодо спрощеного митного оформлення" 4644-Д.
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Основно положення нового Закону:
- Даний проект діятиме лише для вже ввезених "євроблях". Для тих, хто легально ввозить “свіже” авто з-за кордону в період дії закону, знижок не буде.
- Правила діятимуть лише 180 днів. Додаткових 3 місяці матимуть лише військові, що перебуватимуть в зоні бойових дій на Сході України протягом періоду дії Закону більше, ніж 90 днів. Після цього — великі штрафи для всіх.
- Пільгові умови поширюються лише на легкові авто та вантажні транспортні засоби загальною масою до 3,5т (код УКТ ЗЕД 8704).
- Мінімальний екологічний стандарт — "Євро-2". Легкові автомобілі, що не відповідають цьому стандарту, розмитнити неможливо. Вантажні авто – не нижче "Євро-5". Тобто на практиці можна буде розмитнити лише вантажні транспортні засоби від 2010 року випуску.
- Для "пільгового” розмитнення доведеться сплатити "добровільний внесок" у розмірі 8500 грн. Або ж за тих самих 8500 грн можна буде вивезти автомобіль за межі України, якщо розмитнювати таке авто немає сенсу. Це дозволить уникнути ще більших штрафів у майбутньому.
- Вартість розмитнення залежатиме від віку авто та об’єму двигуна. Чим старше авто, і чим більший об’єм двигуна — тим його розмитнення буде дорожчим. В середньому за розмитнення "євробляхи" доведеться заплатити від 1000 до 3000 доларів.
- Початок дії нових правил розмитнення — через місяць після опублікування.