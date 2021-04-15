Верховна Рада в другому читанні та остаточно прийняла закон про пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах, які вже знаходяться в Україні.

Після недовгого обговорення та відхилення правок нардепів, які не були прийняті профільним комітетом на минулому тижні, народні депутати прийняли Закони "Про внесення змін до податкового кодексу"… за номерами 4643-Д, які передбачають пільгове оподаткування автомобілів, які були незаконно ввезені на території Україну та їздять на європейських номерах. "За" проголосувало" 235 народних депутатів.

Також 237 голосами "за" прийняли додатковий до нього законопроект "Щодо спрощеного митного оформлення" 4644-Д.

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Основно положення нового Закону: