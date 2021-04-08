Закон діятиме для "євроблях", ввезених до 2021 року та віком старше 5 років.

Комітет з податкової та митної політики Верховної Ради України 8 квітня обговорив та затвердив до другого читання законопроекти № 4643-д та № 4644-д, які стосуються розмитення "євроблях". Кілька правок, на яких наполягали депутати, не були підтримані, однак у них є шанс бути прийнятими у сесійній залі. Законопроект винесуть на обговорення в парламент, як тільки нардепи зберуться на сесійне засідання.

Також цікаво: розмитнення авто в смартфоні: Саакашвілі знову винайшов велосипед

Як повідомляє ресурс "Інститут досліджень авторинку", проект має такі особливості:

Даний проект діятиме лише для вже ввезених "євроблях". Для тих, хто легально ввозить “свіже” авто з-за кордону в період дії закону, знижок не буде.

Правила діятимуть лише 180 днів. Додаткових 3 місяці матимуть лише військові, що перебуватимуть в зоні бойових дій на Сході України протягом періоду дії Закону більше, ніж 90 днів. Після цього — великі штрафи для всіх.

Пільгові умови поширюються лише на легкові авто та вантажні транспортні засоби загальною масою до 3,5т (код УКТ ЗЕД 8704).

Також цікаво: як розмитнити авто зараз

Мінімальний екологічний стандарт — "Євро-2". Легкові автомобілі, що не відповідають цьому стандарту, розмитнити неможливо. Щодо вантажних авто, то тут існує додаткове обмеження: закон про першу реєстрацію авто вимагає від них екологічний стандарт "Євро-5". Тобто на практиці можна буде розмитнити лише вантажні транспортні засоби від 2010 року випуску.

Для "пільгового” розмитнення доведеться сплатити "добровільний внесок" у розмірі 8500 грн. Або ж за тих самих 8500 грн можна буде вивезти автомобіль за межі України, якщо розмитнювати таке авто немає сенсу. Це дозволить уникнути ще більших штрафів у майбутньому.

Вартість розмитнення залежатиме від віку авто та об’єму двигуна

Формула залишилася незмінною. Чим старше авто, і чим більший об’єм двигуна — тим його розмитнення буде дорожчим. В середньому за розмитнення "євробляхи" доведеться заплатити від 1000 до 3000 доларів.

Початок дії нових правил розмитнення — через місяць після опублікування. За цей час власники "євроблях" зможуть підготувати необхідні документи: зняти авто з обліку за кордоном та пройти сертифікацію.

Нагадаємо, що нові правила розмитення авто зі США зроблять їх дорожчими

Під дію одноразової акції "легалізації євроблях" не підпадатимуть автомобілі віком до 5 років. Аналітичне дослідження вторинного авторинку показує, що у 2020 році середня вартість розмитнення на легкові авто віком до 5 років становила 37,7% від вартості. Віком понад 5 років — 84,2%. Очевидно, що найбільша проблема саме у розмитненні старіших авто віком понад 5 років.

Для учасників військових дій на Сході України закон діятиме 270 днів. Але лише для тих, хто протягом дії Закону перебуватиме в зоні бойових дій більше, ніж 90 днів. Для усіх інших період становитиме 180 днів.

Усі інші правки відхилили, але нардепи можуть спробувати прийняти їх в парламенті “з голосу”.