Закон будет действовать для "евроблях", ввезенных до 2021 года и старше 5 лет.

Комитет по налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины 8 апреля обсудил и утвердил ко второму чтению законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которые касаются растаможки "евроблях". Несколько правок, на которых настаивали депутаты, не были поддержаны, однако у них есть шанс быть принятыми в сессионном зале. Законопроект вынесут на обсуждение в парламент, как только нардепы соберутся на пленарное заседание.

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Как сообщает ресурс "Институт исследований авторынка", проект имеет следующие особенности:

Данный проект будет действовать только для уже ввезенных "евроблях". Для тех, кто легально ввозит "свежее" авто из-за рубежа в период действия закона, скидок не будет.

Правила будут действовать только 180 дней. Дополнительных 3 месяца будут иметь только военные, которые будут находиться в зоне боевых действий на востоке Украины в течение периода действия закона больше, чем 90 дней. После этого – большие штрафы для всех.

Льготные условия распространяются только на легковые авто и грузовые транспортные средства общей массой до 3,5 т (код УКТ ВЭД 8704).

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Минимальный экологический стандарт — "Евро-2". Легковые автомобили, не соответствующие этому стандарту, растаможить невозможно. Относительно грузовых авто, то здесь существует дополнительное ограничение: закон о первой регистрации авто требует от них экологический стандарт "Евро-5". То есть на практике можно будет растаможить только грузовые транспортные средства от 2010 года выпуска.

Для "льготной" растаможки придется заплатить "добровольный взнос" в размере 8500 грн. Или же за те же самые 8500 грн можно будет вывезти автомобиль за пределы Украины, если растамаживать авто нет смысла. Это позволит избежать еще больших штрафов в будущем.

Стоимость растаможки будет зависеть от возраста авто и объема двигателя

Формула осталась неизменной. Чем старше авто, и чем больше объем двигателя — тем его растаможка будет дороже. В среднем за растаможку "евробляхи" придется заплатить от 1000 до 3000 долларов.

Начало действия новых правил растаможки — через месяц после опубликования. За это время владельцы "евроблях" смогут подготовить необходимые документы: снять авто с учета за рубежом и пройти сертификацию.

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Под действие одноразовой акции "легализации евроблях" не будут подпадать автомобили в возрасте до 5 лет. Аналитическое исследование вторичного авторынка показывает, что в 2020 году средняя стоимость растаможки на легковые авто в возрасте до 5 лет составляла 37,7% от стоимости. Возрастом более 5 лет – 84,2%. Очевидно, что самая большая проблема именно в растаможивании более старых авто возрастом более 5 лет.

Для участников военных действий на востоке Украины закон будет действовать 270 дней. Но только для тех, кто в течение действия закона будет находиться в зоне боевых действий больше, чем 90 дней. Для всех остальных период составит 180 дней.

Все остальные правки отклонили, но нардепы могут попытаться принять их в парламенте "из голоса".