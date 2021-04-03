Таможня разослала своим подразделениям новую инструкцию, которая увеличит стоимость растаможивания автомобиля из США.

Гостаможслужба направила 1 апреля 2021 года своим подразделениям письмо "О расходах на транспортировку". Оно регулирует определение таможенной стоимости транспортных средств, которые ввозятся в Украину из США.

Дело в том, что при определении таможенной стоимости автомобиля и начислении налогов на него при растаможивании учитывается не только стоимость автомобиля (информация о реальной цене ТС таможня берет на сервисах, которые отслеживают результаты торгов на аукционах США), но и расходы на транспортировку в Украину.

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До сих пор расходы на транспортировку из США таможня считала унифицированной - по 400 долларов за каждый автомобиль. Однако на самом деле эта стоимость не соответствует действительности, ведь в зависимости от удаленности порта США (или другой страны) она может составлять 700 - 1300 долларов США. Чтобы более точно определить стоимость автомобиля (а с ним и сумму начислений налогов), таможня на 51 странице разослала своим подразделениям приложение со стоимостью транспортировки автомобилей от крупнейших перевозчиков из разных портов Украины.

Одна из карт стоимости доставки автомобиля из США. Этот платеж таможней во внимание не берется. А вот стоимость доставки по морю на этой карте немного завышена.

Эксперты рынка считают, что теперь средняя стоимость перевозки автомобля из США для начисления налогов будет в среднем не 400 долларов, а 1000 долларов.

Поскольку на стоимость перевозки автомобиля начисляется 20% НДС, то вместо 80 долларов нужно будет заплатить 200 долларов. Таким образом, стоимость растаможки автомобиля в среднем вырастет на 120 долларов. Впрочем, если автомобиль едет из далеких штатов (Аляска, Гавайи) или Канады, стоимость растаможки может увеличиться более существенно.

Полезно: калькулятор растаможивания автомобилей.