Для этого существует два метода – кража второго ключа и установка скрытого "маячка".

Покупатели автомобилей из США часто оказываются жертвами угона своего свежеввезенного автомобиля. Но по нескольким признакам можно узнать, что готовится угон именно этого автомобиля, а также предотвратить его.

Первый момент, который должен насторожить покупателя автомобиля из Америки – количество ключей. Очень редко битый автомобиль из США приезжает в Украину с двумя ключами. Но если на аукционе было указано больше ключей зажигания, чем приехало – это первый повод засомневаться.

Более того, наибольшую опасность представляет автомобиль, который должен был приехать с двумя ключами, а к покупателю попал с одним. Ведь в этом случае обычно покупатель не заморачивается перепрошивкой нового комплекта, а значит украденный ключ работает. Если же ключа нет совсем, то специалисты "отвязывают" старые ключи и прошивают новые. В этом случае украденный ключ может только открыть дверь, но машина не заведется.

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Второй этап подготовки авто из США к угону – установка "маячка". Это автономное устройство с возможностью эпизодической или постоянной слежки за местоположением автомобиля. Прячут маячок в радиопрозрачных полостях и нишах автомобиля на этапе от извлечения машины из контейнера до оформления в ТСЦ, т.е. тогда, когда к машине есть неконтролируемый владельцем доступ. Заодно и смотрят, есть ли дополнительные противоугонные системы. Их по возможности отключают или создают возможность для быстрого отключения в будущем.

Для угона оборудованного "маячком" автомобиля выбирают время после того, как машиной начинают пользоваться. Ведь часто люди покупают авто чуть ли не на последние деньги, а о сигнализации задумываются через определенное время, когда появляются свободные средства. Обычно это происходит после установки газа, покупки новой резины и ковриков. Все это время автомобиль уязвим. Ведь на нем не стоят противоугонные системы, неизвестно, сколько ключей в него было прописано, не заблокирована возможность записи ключей через интерфейсы производителя.

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Проанализировав график перемещений владельца на компьютере, воспользовавшись удобным моментом (сон, командировка и пр.), злоумышленники приходят либо с новым ключом, либо с "утерянным", а потом спокойно уезжают на ближайшую разборку. Ведь битых машин приезжает много, а запчастей к ним ввозится мало. А маячок потом ставят на новую жертву.

Чтобы обезопасить себя от подобного метода угона, нужно быть внимательным. Во-первых, надо насторожиться, если к вам попал один из двух ключей, которые были в машине. Во-вторых, стоит проверить машину на маячки, трекеры и подготовку под угон. Также не следует тянуть с установкой надежной сигнализации, а лучше охранной системы из нескольких устройств. В том числе – собственного "маячка". В этом случае найти угнанный автомобиль будет значительно проще.