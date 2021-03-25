Для цього існує два методи – крадіжка другого ключа та встановлення прихованого "маячка".

Покупці автомобілів зі США часто виявляються жертвами викрадення свого свіжоввезеного автомобіля. Але за кількома ознаками можна дізнатися, що готується викрадення саме цього автомобіля, а також запобігти йому.

Перший момент, який повинен насторожити покупця автомобіля з Америки – кількість ключів. Дуже рідко битий автомобіль з США приїжджає в Україну з двома ключами. Але якщо на аукціоні було вказано більше ключів запалювання, ніж приїхало – це перший привід засумніватися.

Більш того, найбільшу небезпеку становить автомобіль, який повинен був приїхати з двома ключами, а до покупця потрапив з одним. Адже в цьому випадку зазвичай покупець не морочиться перепрошивкою нового комплекту, а значить вкрадений ключ працює. Якщо ж ключа немає зовсім, то фахівці "відв'язують" старі ключі та прошивають нові. В цьому випадку вкрадений ключ може тільки відкрити двері, але машина не заведеться.

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Другий етап підготовки авто з США до викрадення – встановлення "маячка". Це автономний пристрій з можливістю епізодичного або постійного стеження за місцем розташування автомобіля. Ховають маячок в радіопрозорих порожнинах і нішах автомобіля на етапі від вилучення машини з контейнера до оформлення в ТСЦ, тобто тоді, коли до машини є неконтрольований власником доступ. Заодно й дивляться, чи є додаткові протиугінні системи. Їх за можливості відключають або створюють умови для швидкого відключення в майбутньому.

Для викрадення обладнаного "маячком" автомобіля вибирають час після того, як машиною починають користуватися. Адже часто люди купують авто ледве не на останні гроші, а про сигналізацію задумуються через певний час, коли з'являються вільні кошти. Зазвичай це відбувається після установки газу, покупки нової гуми та килимків. Весь цей час автомобіль вразливий. Адже на ньому не стоять протиугінні системи, невідомо, скільки ключів в нього було прописано, не заблокована можливість запису ключів через інтерфейси виробника.

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Проаналізувавши графік переміщень власника на комп'ютері, скориставшись зручним моментом (сон, відрядження та ін.), зловмисники приходять або з новим ключем, або з "загубленим", а потім спокійно їдуть на найближчу розбірку. Адже битих машин приїжджає багато, а запчастин до них ввозиться мало. А маячок потім ставлять на нову жертву.

Щоб захистити себе від подібного методу викрадення, потрібно бути уважним. По-перше, треба насторожитися, якщо до вас потрапив один з двох ключів, які були в машині. По-друге, варто перевірити машину на маячки, трекери та підготовку під викрадення. Також не слід тягнути з установкою надійної сигналізації, а краще охоронної системи з декількох пристроїв. У тому числі – власного "маячка". В цьому випадку знайти викрадений автомобіль буде значно простіше.