Компанія, яка встановлює охоронні системи з можливістю виїзду оперативної групи, оприлюднила рейтинг автомобілів, які найчастіше намагались викрасти в 2020 році.

Компанія Benish GPS проаналізувала дані власного цілодобового Диспетчерського центру, який реагує на спроби викрадення автомобілів під охороною цієї компанії. У 2020 році Диспетчерський центр обробляв 900 – 1100 дзвінків щодо спрацювання системи, в аналіз ввійшли тривоги, на які оператори відреагували викликом поліції чи мобільної групи.

За результатами дослідження, Toyota займає перше місце в рейтингу авто, які найчастіше намагалися викрасти у 2020 році – 23% від усіх тривог. В трійку лідерів увійшли машини преміум-класу: BMW (19%) та Mercedes-Benz (16%). Популярністю користувалися автомобілі марки Land Rover — 11% та Lexus — 8% від усіх спроб викрадення. Porsche, Audi, Renault, Mazda, Range Rover, Nissan, Volkswagen — також у цьому антирейтингу.

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Отримавши сповіщення, диспетчер зв’язується з водієм чи його довіреними особами, щоб перевірити рівень небезпеки. Якщо автомобілю чи власнику щось загрожує або якщо з якихось причин немає зв’язку з водієм, оператор викликає поліцію чи групу швидкого реагування.

Як свідчать дані Benish GPS, злодії у 2020 році працювали не лише вночі (найчастіше – з 12:00 до 3:00). Натомість 48% всіх спроб викрадень припадали на стандартні робочі години з 9:00 до 18:00.

Територіально спроби викрасти авто зафіксовані по усій Україні. Лідером були Київ та Київська область – 13% усіх тривог надійшли саме звідси. Відзначились Дніпро та Дніпропетровська область (11%), Львів та Львівська область (8%). Четверте місце посів Харків з областю (7%).

По 5% від усіх тривог припали на Запорізьку, Хмельницьку та Івано-Франківську області.

Як свідчать дані Benish GPS, у 51% усіх випадків причинами виклику поліції були сигнали від датчиків відкриття машини (спроби відкрити двері, багажник чи капот), у 32% – спрацювання датчиків удару/нахилу машини.

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У 5% усіх випадків поліцію викликали через низьку напругу чи від’єднання акумулятора від автівки, у 4% – через буксирування, переміщення авто з виключеним запаленням. У стількох же випадках поліцію просили викликати самі клієнти – зателефонувавши до Диспетчерського центру чи натиснувши тривожну кнопку.

Як мінімізувати можливість угону авто?

Супутникові системи охорони на сьогодні — ефективний та надійний спосіб захистити автівку. А якщо високотехнологічне обладнання поєднується з цілодобовою підтримкою операторами Диспетчерського центру, як у випадку з Benish GPS, шанси злодіїв на викрадення прямують до нуля. Подумайте про захист свого авто заздалегідь. Дізнатися більше про систему безпеки можна на сайті benishgps.com або за телефоном: +38 (044) 49 44 999.