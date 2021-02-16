Компания, устанавливливающая охранные системы с возможностью выезда оперативной группы, обнародовала рейтинг автомобилей, которые чаще всего пытались угнать в 2020 году.

Компания Benish GPS проанализировала данные собственного круглосуточного Диспетчерского центра, который реагирует на попытки угона автомобилей под охраной этой компании. В 2020 году Диспетчерский центр обрабатывал 900 – 1100 звонков по срабатывания системы, в анализ вошли тревоги, на которые операторы отреагировали вызовом полиции или мобильной группы.

По результатам исследования, Toyota занимает первое место в рейтинге авто, которые чаще всего пытались угнать в 2020 году – 23% от всех тревог. В тройку лидеров вошли машины премиум-класса: BMW (19%) и Mercedes-Benz (16%). Популярностью пользовались автомобили марки Land Rover — 11% и Lexus – 8% от всех попыток угона. Porsche, Audi, Renault, Mazda, Range Rover, Nissan, Volkswagen — также в этом антирейтинге.

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Получив уведомление, диспетчер связывается с водителем или его доверенными лицами, чтобы проверить уровень опасности. Если автомобилю или владельцу что-то угрожает или если по каким-то причинам нет связи с водителем, оператор вызывает полицию или группу быстрого реагирования.

Как свидетельствуют данные Benish GPS, воры в 2020 году работали не только ночью (чаще всего – с 12:00 до 3:00). Однако 48% всех попыток угонов приходятся на стандартные рабочие часы с 9:00 до 18:00.

Территориально попытки угнать авто зафиксированы по всей Украине. Лидером были Киев и Киевская область – 13% всех тревог поступили именно отсюда. Отличились Днепр и Днепропетровская область (11%), Львов и Львовская область (8%). Четвертое место занял Харьков с областью (7%).

По 5% от всех тревог пришлись на Запорожскую, Хмельницкую и Ивано-Франковскую области.

Как свидетельствуют данные Benish GPS, в 51% всех случаев причинами вызова полиции были сигналы от датчиков открытия машины (попытки открыть двери, багажник или капот), в 32% – срабатывания датчиков удара/наклона машины.

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В 5% всех случаев полицию вызвали из-за низкого напряжения или отсоединения аккумулятора от автомобиля, в 4% – из-за буксировки, перемещения авто с выключенным зажиганием. В стольких же случаях полицию просили вызвать сами клиенты – позвонив в диспетчерский центр или нажав тревожную кнопку.

Как минимизировать возможность угона авто?

Спутниковые системы охраны на сегодня – эффективный и надежный способ защитить машину. А если высокотехнологичное оборудование сочетается с круглосуточной поддержкой операторами Диспетчерского центра, как в случае с Benish GPS, шансы воров на угон стремятся к нулю. Подумайте о защите своего авто заранее. Узнать больше о системе безопасности можно на сайте benishgps.com или по телефону: +38 (044) 49 44 999.