Митниця розіслала своїм підрозділам нову інструкцію, яка збільшить вартість розмитнення авто зі США.

Держмитслужба надіслала 1 квітня 2021 року своїм підрозділам лист "Щодо витрат на транспортування". Він регулює визначення митної транспорті транспортних засобів, які ввозяться в Україну зі США.

Справа в тому, що при визначенні митної вартості автомобіля та нарахування податків на нього при розмитненні враховується не лише вартість автомобіля (інформація про реальну ціну ТС митниця бере від сервісів, які відслідковують результати торгів на аукціонах США), але й витрати на транспортування до України.

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Досі витрати на транспортування за США митниця рахувала уніфіковано – по 400 доларів за кожен автомобіль. Однак насправді ця вартість не відповідає дійсності, адже в залежності від віддаленості порту США (чи іншої країни) вона може становити 700 - 1300 доларів США. Щоб більш точно визначити вартість автомобіля (а з ним і суму нарахувань податків), митниця на 51 сторінці розіслала своїм підрозділам додаток з вартістю транспортування автомобілів від найбільших перевізників з різних портів України.

Одна з карт вартості доставки авто по США. Цей платіж митнецею до уваги не береться. А от вартість доставки морем на цій карті дещо завищена.

Експерти ринку вважають, що тепер середня вартість перевезення авто зі США для нарахування податків буде в середньому не 400 доларів, а 1000 доларів.

Оскільки на вартість перевезення автомобіля нараховується 20% ПДВ, то замість 80 доларів потрібно буде сплатити 200 доларів. Таким чином, вартість розмитнення автомобіля в середньому виросте на 120 доларів. Втім, якщо авто їде з далеких штатів (Аляска, Гаваї) чи Канади, вартість розмитнення може збільшитись більш суттєво.

Корисно: калькулятор розмитнення автомобілів.