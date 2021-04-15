Верховная Рада во втором чтении окончательно приняла закон о льготном растаможивании автомобилей на европейских номерах, которые уже находятся в Украине.
После недолгого обсуждения и отклонения правок нардепов, которые не были приняты профильным комитетом на минувшей неделе народные депутаты приняли Законы “О внесении изменений в налоговый кодекс”... по номерам 4643-Д, предусматривающим льготное налогообложение автомобилей, которые были незаконно ввезены на территории украины и ездят на европейских номерах. “За” проголосовало 235 народных депутатов.
Также 237 голосами “за” приняли дополнительный к нему законопроект “об упрощенном таможенном оформлении” 4644-д.
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Основные положения нового закона:
- Данный проект будет действовать только для уже ввезенных “евроблях”. Для тех, кто легально ввозит “свежее” авто из-за рубежа в период действия закона, скидок не будет.
- Правила будут действовать только 180 дней. Дополнительных 3 месяца будут иметь только военные, которые будут находиться в зоне боевых действий на востоке Украины в течение периода действия закона больше, чем 90 дней. После этого – большие штрафы для всех.
- Льготные условия распространяются только на легковые авто и грузовые транспортные средства общей массой до 3,5 т (код УКТ ВЭД 8704).
- Минимальный экологический стандарт — “Евро-2”. Легковые автомобили, не соответствующие этому стандарту, растаможить невозможно. Грузовые авто – не ниже “Евро-5”. То есть на практике можно будет растаможить только грузовые транспортные средства от 2010 года выпуска.
- Для “льготной” растаможки придется заплатить “добровольный взнос” в размере 8500 грн. Или же за тех самых 8500 грн можно будет вывезти автомобиль за пределы Украины, если растамаживать авто нет смысла. Это позволит избежать еще больших штрафов в будущем.
- Стоимость растаможки будет зависеть от возраста авто и объема двигателя. Чем старше авто, и чем больше объем двигателя — тем его растаможка будет дороже. В среднем за растаможку “евробляхи” придется заплатить от 1000 до 3000 долларов.
- Начало действия новых правил растаможки — через месяц после опубликования.