Верховная Рада во втором чтении окончательно приняла закон о льготном растаможивании автомобилей на европейских номерах, которые уже находятся в Украине.

После недолгого обсуждения и отклонения правок нардепов, которые не были приняты профильным комитетом на минувшей неделе народные депутаты приняли Законы “О внесении изменений в налоговый кодекс”... по номерам 4643-Д, предусматривающим льготное налогообложение автомобилей, которые были незаконно ввезены на территории украины и ездят на европейских номерах. “За” проголосовало 235 народных депутатов.

Также 237 голосами “за” приняли дополнительный к нему законопроект “об упрощенном таможенном оформлении” 4644-д.

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Основные положения нового закона: