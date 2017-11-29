Автомобілі з іноземною реєстрацією становлять небезпеку для України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише УНН.

"Автомобілі з будь-якими транзитними номерами впливають на безпеку. Це проблема", – вважає міністр.

Читайте також: Як їздити на нерозмитнених авто в Україні

Аваков наголосив, що неможливо встановити справжніх власників авто на "євробляхах". Як приклад, навів ситуацію у Харкові, коли водій на автомобілі з іноземною реєстрацією збив людину, після чого кинув машину і втік.

Разом з тим, у Міністерстві внутрішніх справ вважають, що цю проблему має вирішувати Міністерство фінансів.

Це проблема, і ця проблема потребує врегулювання. На жаль, МВС не займається врегулюванням питань автомобілів з литовськими номерами. Наскільки я знаю, Міністерство фінансів і Державна фіскальна служба готують пропозиції з врегулювання,

— зазначив Аваков.

Нагадаємо, що Вільнюс ініціює конфіскацію авто на литовських номерах в Україні.