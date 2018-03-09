Коли краще купувати автомобіль з пробігом – взимку, влітку, наприкінці кварталу або в період відпусток? Будь-який перекупник знає про сезонні закономірності в ціноутворенні на ринку вживаних автомобілів. Нам теж вони відомі.

Якщо зрозуміти, коли краще купувати автомобіль з пробігом, можна заощадити на покупці чималу суму. Загальні принципи ті ж, що і при покупці нової машини, та все ж тонкощі є.

1. Взимку

До кінця року всі, хто хоче продати авто, починають поспішати – адже після Нового року автомобіль стане старшим на рік. Тому продавці стають поступливішими. Проте, це не стосується машин старше десяти років: на тлі десятиліття зайва година віку вже не має такого значення.

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2. Сезон відпусток

Є періоди, коли покупці, що навіть мають необхідний бюджет, не думають про покупку товарів тривалого користування: кінець літа, новорічно-різдвяні канікули і травневі свята. Продавці нової техніки в цей час на активні продажі не розраховують, а ось деякі власники вживаного товару хотіли б віддати свої машини як можна швидше – нехай навіть дешевше, ніж до і після свят. Правда, ці періоди вигідні для придбання в першу чергу уживаної техніки з невеликою вартістю, на тлі якої знижка в кількасот доларів буде виглядати значною.

В холодну пору року вживані авто продаються гірше, тож деякі продавці можуть бути більш поступливими.

3. Не осінь

Якщо ви придивляєтеся до початкового сегмента вживаних автомобілів, особливо до кросоверів, майте на увазі – на початку та в середині осені попит на такі уживані машини в багатьох регіонах підвищується. Це пов'язано з підвищенням купівельної активності дрібних сільгоспвиробників, які продали врожай і починають витрачати зароблені гроші.

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4. Зміна моделі

Свіжі машини з пробігом помітно втрачають в ціні після того, коли модель знімається з виробництва – адже з появою нового покоління моделі такий автомобіль відразу стає "старим", "попереднім", "минулим поколінням". Приблизно те ж саме відбувається і після рестайлінгу. Отже, якщо ви плануєте покупку ще не старої машини з рук, ознайомтеся з календарем прем'єр провідних марок світу, які часто оновлюють модельні ряди.

Коли модель знімається з виробництва, її уживані екземпляри падають в ціні – спрацьовує фактор втраченої престижності.

5. Закони

На ціни вторинного ринку автомобілів в нашій країні частково впливає постійне очікування змін в законодавстві, що підігрівається тими або іншими суб'єктами ринку. Вдумливому покупцеві варто брати до уваги подібні чутки – не для того, щоб дочекатися корисних для себе змін в законах, а щоб вгадати, коли чутки спровокують падіння попиту і отже – зниження цін.

Саме зараз!

На завершення теми, коли краще купувати автомобіль з пробігом, варто визнати: наразі багато звичних факторів кон'юнктури геть знищені навалою "бляховодів". Напівлегальна схема ввезення заполонила ринок сотнями тисяч зношених іномарок, збивши ціни на уживані автомобілі загалом. Як довго це триватиме, невідомо, але в цілому період для покупки уживаного автомобіля саме зараз сприятливий.

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