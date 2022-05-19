Незважаючи на зростаючі ціни попит на автомобільний газ зберігається високим.

Середня ціна на скраплений газ 19 травня у мережах АЗС зросла на 90 коп./л – до 37,58 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На станціях SOCAR ціна виросла на 3 грн, до 37,48 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 грн/л, до 37,99 і 38,98 грн/л відповідно. На KLO, "Автотранс" і BVS ціна на автогаз зросла на 1 грн/л, до 39, 38,98 і 38,99 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,5-3,5 грн/л здорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", Chipo, "Укрнафта" та інших.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 18 по 19 травня, грн/л: