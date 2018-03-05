Напередодні Женевського автосалону 2018 оголосили переможця європейського конкурсу Car of the Year 2018.
Автомобілем року в Європі Car of the Year 2018 став Volvo XC40.
Переможець набрав 325 балів.
Офіційну церемонію оголошення переможця провели в Женеві напередодні Женевського автосалону 2018.
Кращий автомобіль обирали з-поміж семи фіналістів: Alfa Romeo Stevio, Audi A8, BMW 5 Series, Citroen C3 Aircross, Kia Tinger, Seat Ibiza, Volvo XC40.
Минулого року «Автомобілем року» в Європі став Peugeot 3008.
Кращий автомобіль визначали журналісти з 23 країн Європи.
Нагадаємо,що Volvo припиняє розробку бензинових двигунів.