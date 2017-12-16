Російський проект "Кортеж" отримає компанію, яка буде продавати автомобілі президентської марки.

На початку 2018 року російський інститут НАМІ та компанія Sollers створять підприємство, яке буде займатись продажем автомобілів марки "Кортеж".

Як відомо, проект з такою назвою вже 5 років займається створенням автомобіля для президента Росії - альтернативи відомим у світі "членовозам".

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Про це з посиланням на міністра промисловості та торгівлі Росії повідомляє "Форбс".

Поки у "Кортежа" нема логотипу, в автомобілі кермо з гербом Росії.

Окрім лімузина для президента, проект "Кортеж" займається розробкою преміального седану, позашляховика та мінівена. Саме такі авто будуть у вільному продажу, і саме для них створюється нова компанія.

Нагадаємо, що проект "Авто24" провів тест-драйв Mercedes S-Класу.