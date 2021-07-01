Україна сильно відрізняється від країн Європейського Союзу. Дуже суттєва різниця є не тільки у якості доріг та рівні доходу населення, але й у розмірах автомобільних штрафів.

У багатьох країнах штрафи можуть бути дуже високими. У Великобританії, наприклад, немає верхньої межі, в Данії штраф може становити місячний заробіток. Правопорушників, які зловживають алкоголем, заставлять розщедритися у Швейцарії (від 545 євро), Італії (від 535 євро) і в Хорватії (від 405 євро).

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Найбільші штрафи за перевищення швидкості виплачуються в Норвегії, Швеції, Італії та Швейцарії. Той, хто їде в Норвегії на 20 км / год швидше встановленого ліміту, повинен очікувати штраф в розмірі понад 460 євро. У Швеції те ж порушення коштує понад 235 євро. Але при перевищенні швидкості на 50 км / год штрафи відразу зростають в рази. В Австрії, наприклад, можна отримати штраф до 2180 євро, в Іспанії - від 600 євро, а у Швейцарії можливо доводиться мати справу з більш ніж 60 денними ставками залежно від щомісячного заробітку.

Проїзд на червоне світло світлофора в також може суттєво спустошити бюджет. Так, штраф за це порушення становить 405 євро і більш в Хорватії, 670 євро в Норвегії та 700 євро в Греції.

Неправильне паркування теж може коштувати великих грошей. В Угорщині це особливо дорого - до 275 євро, в Румунії - до 230 євро, а в Іспанії - до 200 євро.

ADAC відзначає, що всі країни-члени ЄС зараз здійснюють взаємне визнання і приведення у виконання штрафів. Тому, в принципі, штрафи з усіх країн ЄС також можуть бути стягнуті при перетинанні кордону.