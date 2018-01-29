Сегодня на Окружной дороге Киева автомобиль на европейской регистрации врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП никто не пострадал.

Инцидент произошел в 04:00. Именно по этому на остановке не было людей. Водитель Audi TT не справился с управлением и врезался в остановку “Электронмаш”.

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Состояние водителя и девушки-пассажира вызывало много вопросов – обоих шатало из стороны в сторону. В результате ДТП остановка сдвинулась на несколько метров. Наиболее вероятные причины ДТП – высокая скорость, летняя резина и состояние водителя.