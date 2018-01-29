Что такое снос, знают многие владельцы переднеприводных автомобилей, хотя о сути явления может быть и не всегда догадываются. А уж как с ним бороться, тем более многим неясно.

Объяснить, что такое снос, можно просто: это как занос, только не задней оси, а передней. Но как с ним бороться, нужно обсудить отдельно – разница есть, и немалая.

Прежде всего, нужно понимать, что снос – это потеря управляемости. К нему более склонны автомобили с передним приводом, поскольку именно ведущие колеса чаще всего теряют правильное сцепление с поверхностью дороги. То есть водитель хочет, чтобы автомобиль повернул, поворачивает руль, а машина продолжает ехать прямо или все-таки выходит на дугу, но по большему радиусу, чем задано рулем.

Вписываться в повороты в тяжелых условиях помогают электронные системы безопасности. Система ESP подтормаживает внутреннее колесо и ограничивает тягу двигателя.

Случается снос обычно на скользкой дороге (не обязательно зимой!) и при паре-тройке дополнительных условий.

Условия возникновения сноса автомобиля:

– Автомобиль находится в повороте или только становится на дугу

– Скорость чрезмерно высока для таких условий

– Водитель применил торможение при повернутых колесах

– Водитель резко прибавил обороты двигателя в повороте (касается передне- и полноприводных авто).

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Чтобы избежать сноса передка на скользкой дороге, знайте самое главное: скорость нужно снижать заблаговременно – ведь торможение на кривой траектории с большой вероятностью заканчивается уводом передка на обочину.

Еще один совет – траектория поворота должна быть как можно большего радиуса и максимально плавной, без резкого «угла». Ну и конечно, желательно направлять передние колеса – или хотя бы одно, внешнее! – по наименее скользким фрагментам дорожного полотна – конечно, если есть возможность выбора. След, по которому идут передние колеса, опытному водителю контролировать относительно несложно, поэтому бывалый драйвер может попасть ими на самую узкую полоску чистого асфальта. Учтите это, если уже в повороте окажется, что он скользкий, а вы переборщили со скоростью.

Снос передка может произойти не только на льду, но и на грязной, и даже на просто мокрой дороге.

Как бороться со сносом автомобиля, если уж он начался?

1. Первым делом прекратите то действие, которое спровоцировало снос: если вы тормозили – отпустите тормоз, если резко прибавили газ – плавно отпустите до прежнего уровня.

2. Не доворачивайте руль сильнее в сторону поворота! Это никак не повлияет на исправление ситуации, а может и усугубить ее.

3. При сброшенных оборотах двигателя оставьте руль в прежнем положении – так у передних колес больше шансов таки зацепиться за дорогу и вывести машину в заданном направлении.

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4. Как вариант можно «распрямить» руль, повернув его на траекторию большего радиуса – вместе со сбросом газа это будет более эффективным, чем если бы оставить руль в первоначально повернутом положении. Но это получится только если на проезжей части или обочине есть соответствующий запас места.

Главное условие, чтобы избежать сноса на мокрой или скользкой дороге – заблаговременное снижение скорости перед поворотом.

Пытаясь усвоить порядок действий при сносе автомобиля, запомните также более важную вещь: такая потеря управляемости возникает только по вине водителя, из-за его неправильных действий. О которых мы, собственно, уже сказали выше. Имейте это в виду, когда будете двигаться по скользкой дороге.

Нагадаємо також, що нещодавно експерти Auto24 розповіли, що робити при заносі авто.