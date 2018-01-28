Що означає слово занос, так чи інакше здогадуються всі, хто коли-небудь бачив автомобіль, що рухається. Як діяти під час занесення авто: що з ним робити, якщо ти знаходишся всередині автомобіля, тим більше – за кермом?

Якщо автомобіль раптом почався рухатися вперед не прямо, а боком – ось що значить занос, якщо говорити зовсім вже спрощено. По-науковому це означає, що поздовжня вісь автомобіля не збігається з напрямком його руху через те, що задня частина машини змістилася на дорозі вліво або вправо відносно цієї осі. Тобто занос – це коли задні колеса зміщуються в сторону і прагнуть наздогнати передні (не плутати зі знесенням, коли в непотрібну сторону "пливуть" передні колеса).

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Занос трапляється через такі фактори:

– майже завжди це відбувається на слизькій дорозі;

– присутній хоча б один з факторів, які викликали прикладання бічної сили до задньої частини машини: поворот керма, гальмування, рух по кривій, нерівність на дорозі;

– швидкість руху була вищою за розумну.

Занос на снігу часом має вигляд красивого трюку, насправді ж часто приводить до непоправних наслідків. Запобігти йому простіше, ніж виправити.

Зрозуміло, що найчастіше занос виникає при русі автомобіля в повороті, коли відцентрова та інші сили долають силу зчеплення задніх коліс з дорогою і зад машини починає зміщуватися назовні повороту. Але не виключено занос і на прямих, якщо дуже слизько і певна сила створює розгортаючий момент навколо вертикальної осі автомобіля.

Наприклад, якщо автомобіль їде прямо і на швидкості потрапляє лівими колесами на щільний сніговий намет, його може занести і розгорнути в сторону цього замету. Те ж саме станеться, якщо при гальмуванні, навіть акуратному, одне з коліс потрапить на ділянку чистого сухого асфальту. На задньопривідному автомобілі заноси виникають при розгоні на слизькій поверхні: шини (в цьому випадку задні), які передають крутний момент двигуна на дорогу, більш схильні до втрати зчеплення з її слизькій поверхнею.

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Ви потрапили в занос – що робити?

Перш за все, запам'ятайте: ні в якому разі не можна гальмувати! Якщо занос викликаний гальмуванням, відразу відпускаєте педаль гальма. Без підготовки це зробити психологічно важко, але із загальмованими колесами всі подальші дії безглузді – машина летить некерованим болідом в непередбачуваному напрямку. Подальші дії відрізняються в залежності від типу приводу машини.

На задньому приводі:

1. Поверніть кермо в бік заносу.

2. Скиньте газ одночасно з поворотом керма.

3. Як тільки ви відчуєте, що кут заносу перестає рости (рух корми убік припиняється), повертайте кермо в середнє положення – інакше почнеться занос в іншу сторону. Якщо ви відреагували на початок заносу вчасно, то ваша контрдія матиме вигляд короткого, на чверть або третину оберту, ривок кермом в бік заносу і назад.

4. Підправте кермо в напрямок руху і якщо дозволяє дорога, додавайте обертів – можна продовжувати рух.

Занос часто виникає при спробі обминути неочікувану перешкоду. Якщо це відбуваєтиься на швидкості або слизькій дорозі, машина може вилетіти з дороги. Електронні системи безпеки допомагають водієві утримати ії на своїй смузі.

На передньому приводі:

1. Поверніть кермо в бік заносу.

2. Додайте акуратно газ. З незвички це важко – тиснути на акселератор в екстремальній ситуації, але інакше не можна. Ведучі передні колеса витягнуть машину в потрібному напрямку і зад стабілізується, постарайтеся тільки не переборщити з газом, щоб колеса не забуксували.

3. Як тільки ви відчуєте, що кут заносу перестає рости (рух корми убік припиняється), повертайте кермо в середнє положення. Якщо ви відреагували на початок заносу вчасно, то ваша контрдія буде виглядати як короткий, на чверть третини обороту, ривок кермом в бік заносу і назад.

4. Підправте кермо в напрямок руху і продовжуйте рух.

У більшості сучасних автомобілів допомогти водієві уникати заметів покликані відразу три електронні системи: ABS (антиблокувальна при гальмуванні), ESP (система курсової стійкості, вона ж DSC, ESC, VSC, VSA) а також TCS (протибуксовочна, вона ж ASR, DTC).

Так постачальник автокомпонентів ілюструє роботу своєї системи запобігання заносам: праворуч (червоний колір) у заносі автомобіль без ESP, ліворуч (зелений колір) – машина з ESP на безпечній траєкторії.

Всі вони справді ефективні, хоча і не без застережень. З яких головне: якщо водій явно переходить межі здорового глузду, скасувати закони фізики електронні помічники звичайно не в силах. Тому ось вам корисна порада: якщо ви помітили, що лампочки – індикатори спрацювання ABS, ESP на панелі приладів засвітилися, сприймайте це як сигнал тривоги – значить, дорога дуже слизька і ви їдете на межі безпеки. Знижуйте швидкість.

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На завершення відзначимо, що автогонщики добре знають, що значить занос і що з ним робити: викликають занос навмисне, називаючи його керованим, і використовуючи для проходження поворотів без втрати швидкості і обертів двигуна. При такому маневрі пілот керує траєкторією руху не стільки кермом, скільки акселератором, підрулюючи за рахунок оборотів ведучих коліс.

На задньому приводі рухатися в керованому заносі простіше, на передньому – складніше, але так само доступно майстрам високої кваліфікації. Однак, їзда в такому бойовому режимі вимагає довгих тренувань і неприйнятна на дорогах загального користування. На яких взимку діють інші критерії - обережність і ще раз обережність.

Нагадаємо також, що нещодавно експерти Auto24 розповіли, чи можна узимку їздити на задньому приводі.