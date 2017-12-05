Народні обранці знову вирішили відновити фотофіксацію порушень ПДР в Україні. Цього разу починати будуть з парковок.

Законопроект № 5364 від 04.11.2016 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" буде внесений на розгляд нардепів у другому читанні найближчим часом.

Його автор народний депутат України Антон Геращенко вважає, що Україна в відношенні правил паркування повинна орієнтуватися на європейський досвід. У розвинених країнах з водіями не церемоняться і в разі неправильної парковки поліцейські виписують штраф на ім'я власника автомобіля.

Доводити, що винуватцем порушення був не господар а, наприклад, найманий водій або інша людина, яка тимчасово керувала на той момент автомобілем, стає обов'язком власника транспортного засобу.

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У законопроекті міститься наступне формулювання: "Адміністративну відповідальність за правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів, зафіксовані в автоматичному режимі і/або в режимі фотозйомки/відеозапису (за допомогою технічних засобів, що дозволяють здійснювати фотозйомку або відеозапис і функціонують відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційній системах), несуть юридичні та фізичні особи, на яких зареєстрований транспортний засіб (власники транспортних засобів)".

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На думку деяких юристів, така норма суперечить принципу "презумпції невинності", згідно з яким ніхто не може бути визнаний винним в будь-якому правопорушенні без відповідного рішення суду.

В даному випадку протиріччя полягає в тому, що власник автомобіля автоматично визнається винним, навіть якщо не він особисто вчинив адміністративне правопорушення. За українським законодавством принцип "презумпції невинуватості" реалізований в статті 62 Конституції України. Щоправда, мова там йде виключно про кримінальну відповідальність.

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Втім, прецедент скасування Конституційним Судом України норм права, що мали аналогічне смислове навантаження, вже є. У грудні 2010 року головний суд України своїм рішенням задовольнив позов громадянина Багінського Артема щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 141 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В результаті фото/відео фіксація порушень ПДР та стягнення штрафів на основі цих даних виявилися незаконними.

Нагадаємо, що в цьому ж законопроекті назвали причини, за яких будуть евакуювати авто.