Міський голова Конотопу зняв на відео три вантажівки з партією російських автомобілів "ВАЗ", котрі перевозяться в Україну для продажу. Артем Семенихин відверто розкритикував президента та уряд, не соромлячись у виразах.

Мер міста Конотоп розмістив на своїй сторінці у Фейсбук відеозапис, зроблений ним особисто на трасі, що сполучає Москву й Київ. З країни-агресора, до нас везуть автомобілі на продаж, всупереч законам, совісті й здоровому глузду.

Артем Семенихин вже не вперше відкрито виступає проти влади та Петра Порошенка, розміщуючи у мережі відео з нищівною критикою. Цього разу він став свідком транспортування російських товарів в Україну і показав це з коментарями у своєму стилі. Чоловік, що сам захищав країну зі зброєю у руках в АТО, не зміг лишитись осторонь цієї кричущої кривди.

Також цікаво: Пільгове розмитнення автомобілів планують зробити постійним

Семенихину вдалось перемовитись з водіями автовозів. Він запитав у чоловіків, чи мають вони документи, що підтверджують російське походження автомобілів, на що отримав ствердну відповідь. Коли Артем запитав шоферів, чи не соромно їм так заробляти, возити російські автомобілі в Україну, вони знітились та не знайшли кращої відповіді за “возимо як інші возять”.

Далі Артем Семенихин зазначив, що його обурюють не стільки водії вантажівок, як дії, чи то бездіяльність, уряду та президента. “Велике запитання до нашого уряду, до нашого, так званого президента, який робить там комік-шоу про вбивство журналіста, насправді готуючи таку-собі брудну, смердючу PR-кампанію на майбутні президентські вибори, що він такий красивий хороший президент – розрулив складну ситуацію, шо, ніби то мали вбити журналіста. Подивіться, ось воно, насправді – вбивство всіх журналістів, вбивство всіх нас, українців!”

Мер продовжив свій емоційний виступ: “Ось воно – вбивство всіх українців – їде на фурах. Ось чому ми не можемо розмитнювати автівочки: бо бариги, які сидять на Банковій, заробляють ось на цьому!”

Читайте також: Як легально їздити на польських номерах в Україні