Виробництво легкових автомобілів та автобусів у минулому році суттєво збільшилось.

За результатами 2017 року в Україні було вироблено 8586 автотранспортних засобів, що на 63,1% більше результату 2016 року.

Серед них легкових - 7296 шт, що на 68,1% більше від аналогічного періоду попереднього року. Автобусів зробили в 2,5 рази більше, ніж позаторік – 804 одиниці. Щодо вантажівок, то через відмову надавати статистику найбільшим вітчизняним автовиробником – АвтоКрАЗ – точних даних про їх виробництво немає, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Легкових автомобілів найбільше виробив завод «Єврокар» - 6145 одиниць марки Skoda (майже вдвічі більше, ніж торік). ЗАЗ відзвітував про 1674 авто, що втричі більше аналогічного періоду 2016 року. Втім, серед зазначеної кількості не усі легкові. НА ЗАЗі зробили за рік 44 автобуси та 479 вантажо-пасажирських авто (ZAZ Lanos Pickup та ZAZ Vida Pickup).

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Автобуси виробляли в корпораціях «Богдан», «Еталон», «Черкаський автобус» та на Часово-Ярському заводі.

Нагадаємо, що Україна готується до повернення техогляду автомобілів.