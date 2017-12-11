Вітчизняні автозаводи в останній місяць осені 2017 року виробили більше тисячі автотранспортних засобів. Більшу частину становили легкові автомобілі.

Точна цифра виробництва за листопад 2017 становить 1014 авто – серед яких 895 легкових та 90 автобусів, а також 29 вантажних авто, повідомляє асоціація “Укравтопром”.

В листопаді виробили на 15,6% більше, ніж цього ж місяця минулого року і 7,4% більше, ніж у жовтні.

Читайте також: В Україні зроблять свій Porsche

Найбільше автомобілів виробив "Еврокар" - там складають легковики Skoda, також залишилось виробництво ЗАЗ у Запоріжжі (окрім "Ланоса", там роблять Sens та Vida). Автобуси складали у Черкасах та в Чернігові.

Всього за одинадцять місяців 2017 року в Україні було вироблено 7654 автотранспортні засоби, що на 67% більше торішнього результату.

Нагадаємо, що оприлюднено рейтинг топ-50 автовиробників 2017 року.