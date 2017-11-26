Президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре вразив своєю заявою, щоправда цього разу його слова вийшли дещо курйозними та стосувалися електромобіля Tesla.

Так, під час поїздки у Буда-Кошелівський район Гомельської області білоруський голова провів тест електрокару Tesla.

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"На ньому можна з будь-якою швидкістю їхати. Чесно зізнаюся: я на ньому кільцевою дорогою проїхав зі швидкістю 280 кілометрів за годину та злякався, що він може злетіти. Літак злітає та сідає саме з такою швидкістю. Дуже хороший автомобіль", – ділився тоді враження президент сусідки України.

Лукашенко про електрокари: відео

Зауважимо, що політик не уточнив, на якій саме Tesla катався. Як переконує білоруська редакція "Радіо Свобода", йдеться про модель Tesla Model S P100D.

Так, за офіційними даними щодо характеристик цього авто, то він може розганятися лише до 250 кілометрів за годину, однак до 100 кілометрів машина розганяється лише за 2,4 секунди та потім може проїхати без підзарядки понад 600 кілометрів.

Щодо швидкості, про яку заявив Лукашенко, то так може розігнатися Tesla Roadster , поготів його максимальна швидкість становить 400 кілометрів за годину, однак він надійде у продаж аж в 2020 році.

Крім того, президент Білорусі похвалив і вітчизняну версію Geely "БелДжі". За його словами, цей електрокар є гідним, однак його ще треба трохи вдосконалити.

Відповідно до технічних характеристик, на одній зарядці електромобіль на базі Geely SC7 може проїхати трохи більше ніж 100 кілометрів. Заряджається він за 6 годин від джерела живлення у 220 вольт, або 3-4 години від 380 вольт. Під час випробувань авто розганяється до 110 кілометрів за годину.

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"Я вже на яких тільки тракторах, автомобілях, вантажівках не їздив. Навіть на ГАЗ-51 і на тракторах МТЗ-50 – це перший мій досвід був у колгоспі. Брат старший працював, я спробував органічне добриво вносити, це непроста операція була – з цього я починав. Але електромобіль – це не тільки хобі. Я хочу, щоб в Білорусі був свій електромобіль", – наголосив Лукашенко.