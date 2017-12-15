Бездротові зарядні пристрої для електромобілів і не тільки для них – очевидний тренд завтрашнього дня. У компанії Continental, постачальника високих технологій для світового автопрому, вже є готові рішення.

Бездротові зарядні пристрої для електромобілів – головна тема експозиції компанії Continental на виставці CES-2018, яка відбудеться в січні наступного року.

Одна з розробок Continental для CES-2018 – нова бездротова система зарядки – максимально спрощує процедуру зарядки електромобіля. Досить припаркувати машину в потрібному місці, щоб захована під асфальтом система почала заряджати батарею транспортного засобу.

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Важливе нововведення компанії стосується позиціонування машини над зарядним пристроєм, адже передавальний пристрій "зарядки" і приймаючий пристрій машини потрібно розташувати точно один над одним. Continental розробив пристрій високоточного автоматичного позиціонування, що використовує магнітні мітки. Воно виставляє електромобіль над зарядним майданчиком в десять разів точніше, ніж стандартна система допомоги при парковці.

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Continental планує створити у великих населених пунктах мережу бездротових зарядок, розташованих в місцях звичайних парковок транспорту. Завдяки максимально спрощеній процедурі підключення машини, це дозволить електромобілям підзаряджатися навіть протягом коротких, 10-хвилинних зупинок – наприклад, біля продуктового магазину або кафе. За розрахунками творців системи, це може взагалі виключити необхідність ставити електромобіль на тривалу – наприклад, нічну – зарядку батарей.

Але від класичного кабельного підключення до зарядних станцій світ електромобілів відмовлятися теж не поспішає, тому Continental розробив систему AllCharge, яка може використовувати будь-яку точку зарядки незалежно від параметрів струму і напруги. Крім того, AllCharge може виступати в якості мобільного банку потужності, здатного забезпечувати живлення від мережі змінного струму.

Світ електромобілів обростає власною інфраструктурою. Continental розробив пристрій, який дозволяє заряджати від будь-якої станції, а крім того, при необхідності віддавати енергію іншим споживачам.

"Інноваційні технології, які ми демонструємо на виставці CES, зроблять зарядку електричного транспортного засоба простішою, зручнішою та більш ефективнішою. Це означає, що широко обговорюване питання про обмежений пробіг електромобілів скоро стане в значній мірі неактуальним. Крім того, для залучення додаткових функцій для споживача наша система AllCharge надає електромобілям додаткову утиліту, яка служить мобільним джерелом енергії" – сказав Брайан МакКей, директор Powertrain Technology & Innovation Continental North America.

Нагадаємо, що 10% паркомісць, пристосованих для електрокарів, хочуть ввести на законодавчому рівні.