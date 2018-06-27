В Києві над проспектом Миколи Бажана біля станції метро "Осокорки" обсипався міст. На щастя ніхто не постраждав.

Поки в міністерстві інфраструктури займаються розробкою проектів по запуску Hyperloop, а київський голова виступає на відкритті новеньких автосалононів, столичні об'єкти інфраструктури руйнуються. Міст над проспектом Миколи Бажана буквально розсипається.

Читайте також: Поліцейський врятував малюку життя: Відео

"З моста посипалося каміння, впавши неподалік від припаркованих машин. Буквально, град з каменів. Повз проходили люди і добре, що ніхто не постраждав", - розповів нам киянин Олександр Кравченко.

Нагадаємо, що ремонт київських мостів та розв’язок планують давно. Першим на черзі реконструкції стоїть розв’язка на Нивках, але початок будівництва вже декілька разів переносили. Коли реально почнуться роботи сказати важко.