Після декількох років мук білоруський трест виграв рекордний для себе тендер "Укравтодору" на 290 млн гривень.

Відкрите акціонерне товариство "Шляхово-будівельний трест № 4 м. Брест" – один з найактивніших зарубіжних учасників тендерів, що проводяться регіональними Службами автомобільних доріг України, які входять в "Укравтодор".

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Перший час білоруси намагалися з наскоку взяти участь в розподілі самих "жирних" підрядів, наприклад, в торішньому мільярдному тендері по ремонту ділянки автодороги "Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя", і спантеличували всіх своєю пунктуальністю. "Уважно вивчивши тендерну документацію, незрозуміле фактичне перебування об'єкта поточного ремонту" такі коментарі від ВАТ "Шляхово-будівельний трест № 4 м. Брест" отримувала Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

У ще одному тендері на 578 млн гривень (на реконструкцію ділянки автодороги Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка) білоруси вирішили пограти в "злого поліцейського". "Вимагаємо надати проектну документацію з кресленнями і кошторисною частиною (в програмному комплексі). Відмова виконати вимоги нормативного документа призведе до оскарження процедури закупівлі", – грізно вказала компанія з Бреста в квітні минулого року. Як і слід було очікувати, організатори тендеру цю вимогу проігнорували, і білоруси залишилися ні з чим.

У підсумку, взявши участь в декількох десятках тендерів, ВАТ "Шляхово-будівельний трест № 4 м. Брест" до останнього часу могло похвалитися найбільшим уловом в Україні на суму лише 30 млн гривень. Це був підряд на ремонт ділянки автодороги "Глибочиця – Станишівка" в Житомирській області, отриманий компанією в грудні минулого року.

"Крига скресла" лише зараз. 31 липня "Дорожньо-будівельний трест № 4 м. Брест" став переможцем тендеру на капремонт ділянки автомобільної дороги "Устилуг – Луцьк – Рівне", який провела Служба автомобільних доріг у Рівненській області.

У тендері очікуваною вартістю 338 млн гривень взяли участь три претенденти, і на щастя білорусів, серед них не виявилося фаворитів "Укравтодору" таких, як "Автомагістраль-Південь", Onur Construction International, УПС або "Альтком".

Крім Брестських автошляховиків, в тендері взяли участь Хмельницьке ШБУ-56 Максима Волосінчука і канівська компанія "Енергетично-дорожнє будівництво" Андрія Косіцина і Юрія Клімова, що входить в асоціацію "Укргідроенерго". Але і в боротьбі з ними білорусам довелося попотіти, і "впасти" з 317,77 млн ​​гривень до 289,999 млн гривень.

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ВАТ "Шляхово-будівельний трест № 4 м. Брест" є досить великим дорожнім підприємством, в нього входить чотири дорожньо-будівельних управління і гравійно-сортувальний завод, а кількість персоналу перевищує 600 осіб. Трест входить до державного холдингу "Белавтодор", який об'єднує провідні підприємства дорожньо-будівельної галузі Білорусі із загальним штатом в 120 тис. чоловік і парком з 3,5 тис одиниць техніки.

Такий потенціал цілком дозволяє розгорнути пристойний фронт робіт в нашій країні. А якщо підопічні Олександра Лукашенка доведуть "Укравтодору", що працювати з ними не менш вигідно, ніж з українськими компаніями, можливо, в майбутньому вони зможуть претендувати на потрапляння в список його ключових підрядників.