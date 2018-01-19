Представленный на детройтском автосалоне концепт iNext обещает стать серийным уже в 2021 году. Предполагается, что его запас хода составит около 700 км.

Амбициозные заявления от производителей электромобилей звучат все чаще. Особый фурор произвела Tesla Roadster, которая способна разогнаться до первой сотни за 1.9 секунды и проехать на одном заряде до 1000 км.

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Многие автопроизводители хотели бы повторить этот рекорд и BMW – один из них. Но представители баварской компании слов на ветер не бросают и свои шансы оценивают реально. Поэтому не разглашая динамических характеристик, они скромно заявили о вполне приличном запасе хода будущей модели.