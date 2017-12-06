Німецька компанія має намір виготовляти кросовери з електроприводом, використовуючи окремий суббренд iX. Для цього представники компанії вже зареєстрували дев'ять торгових імен — від iX1 до iX9.

На даному етапі реєстрація назв зовсім не означає, що кожна з них стане назвою майбутньої моделі кросовера. Керівник концерну BMW Харальд Крюгер розраховує, що вже в 2025 році в модельней лінійці компанії буде 25 моделей на електричному ходу (маються на увазі не тільки електромобілі, але і гібриди).

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За його підрахунками, такі автомобілі будуть приносити компанії чверть загального прибутку. За спостереженнями маркетологів компанії, люди, які одного разу купили електрокар, вже не повертаються до автомобілів з традиційним двигуном внутрішнього згоряння.

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Першим електрокаром симейства iX стане iX3. Поява на ринку цього компактного кросовера запланована на 2020 рік.