Вже за тиждень має відбутись офіційна прем'єра нового купеподібного седана від БМВ. Тим часом німецька компанія оприлюднила інтригуюче зображення силуета, у якому легко вгадується майбутній спорткар.

У офіційному Twitter BMW з’явилось зображення, що показує профіль видовженого купеподібного седану. Висока ймовірність, що це 8 Series Gran Coupe, котрий готується до прем’єри на Женевському автосалоні.

Баварці справді здивували світову автомобільну спільноту цим зображенням, адже раніше очікувалось, що BMW покаже у Швейцарії дводверне купе. Однак на тізерному зображенні помітно, що в автомобіля є й друга пара дверей. Тож автомобільні оглядачі пророкують близьку появу конкурента купеподібних седанів від Mercedes і Audi. Особливо якщо нова модель BMW матиме щось подібне до 4-літрового V8 з подвійним турбонаддувом на 600 кінських сил.

Ми точно дізнаємося, що за автомобіль показано на цьому зображенні, дві чи чотири двері матиме Гран Купе та які двигуни будуть в нього під капотом наступного тижня у Женеві.

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