У свіжому випуску програми "Авто24" – BMW встановила нові рекорди – 8 годин безперервного дрифту та одночасне дрифтування двох авто на мокрому асфальті.

Перше – це найдовший в історії дрифт, який влаштували інструктори американської школи BMW. Він тривав 8 годин, за які суперседан встиг проїхати в заносі 375 кілометрів.

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За цей час машину довелося кілька разів дозаправляти на ходу, коли спеціально сконструйований автомобіль їхав поруч і протягом 50 секунд заправник висів на страховці і встигав залити 60 літрів пального.

Іншим досягненням стало одночасне дрифтування двох "емок" на мокрому асфальті, які за годину паралельно проїхали 80 кілометрів.

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